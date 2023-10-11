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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:12
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç para verdikleri kişilere cebir ve şiddet kullanıp senet karşılığında alacaklarını katladıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

        Tepebaşı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerin de katılımıyla, kimlikleri belirlenen zanlıların evlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda, 4 milyon 325 bin 100 lira tutarında isme yazılmış imzalı 59 senet, 20 tapu senedi, 2 tapu senedi fotokopisi ile 70 bin lira, 5 bin 300 dolar, 19 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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