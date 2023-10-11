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        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle buluştu

        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "Fen Lisesi Kariyer Günleri" programına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:53
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        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle buluştu
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        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "Fen Lisesi Kariyer Günleri" programına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Beylikova Fen Lisesi tarafından öğrencilerin meslek seçimlerinde yardımcı olmak, kariyerlerinde izleyebilecekleri yolları göstermek ve onların taleplerini dinleyebilmek için kariyer günleri programı düzenlendi.

        Programa konuk olarak katılan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, farklı illerden gelen fen lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

        Program sonrasında konuşan Başkan Alp, "Öğrencilerimize meslek seçimi ile ilgili tavsiyelerde de bulunup, onların taleplerini dinledik ve sorunlarını çözdük. Gençlere her zaman elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu güzel buluşmaya vesile olan Beylikova Fen Lisesi'nin değerli öğretmenlerine ve genç öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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