Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tarladan soğan hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'ndeki bir tarladan soğan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tarladan soğan hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'ndeki bir tarladan soğan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri ile Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaklı Mahallesi'ndeki bir tarladan piyasa değeri 50 bin lira olan 3 ton 667 kilogram soğanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma sonucu, Sakarya'dan kamyonetle geldikleri anlaşılan 3 şüpheli, çaldıkları soğanlarla bu kentte gözaltına alındı.

        Zanlılar, Seyitgazi Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Eskişehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Eskişehir'de Genç TEMA Kulübü kısa sürede 450 gönüllüye ulaştı
        Eskişehir'de Genç TEMA Kulübü kısa sürede 450 gönüllüye ulaştı
        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı
        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı
        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazand...
        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazand...
        Eskişehir'de "12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı" ba...
        Eskişehir'de "12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı" ba...
        Eskişehir'de polislerle çocuklar piknik yaptı, fidan dikti
        Eskişehir'de polislerle çocuklar piknik yaptı, fidan dikti