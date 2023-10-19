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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:22
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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Beylikova'da icra edilen faaliyet sonucunda 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A. yakalandı.

        Şüpheli F.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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