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        Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:57
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        Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programına Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Belediye Başkanı Özkan Alp, daire amirleri ve 25 mahallenin muhtarları katıldı.

        Programda konuşan Alp, muhtarların gününü tebrik ederek, "Muhtarlar olarak siz vatandaşlarımız ile kamu kurum kuruluşları arasında köprü görevi görüyorsunuz. Bu yönünüzle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Yemek programının ardından Eroğlu ve Alp, muhtarlara çalışmalarından dolayı başarı plaketi takdim etti.

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