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        Eskişehir'deki festivalde miselyum biyokompozitten yapılan ürünler sergilendi

        Başta tarımsal atıklar olmak üzere çeşitli büyüme ortamları kullanılarak yetiştirilen, ek enerji girişi olmadan ortam koşulları altında organik materyalin yüzeylerine bağlanarak doğal yapıştırıcı görevi gören miselyum biyokompozitten üretilen ürünler, Eskişehir'deki festivalde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:53
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        Eskişehir'deki festivalde miselyum biyokompozitten yapılan ürünler sergilendi
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        Başta tarımsal atıklar olmak üzere çeşitli büyüme ortamları kullanılarak yetiştirilen, ek enerji girişi olmadan ortam koşulları altında organik materyalin yüzeylerine bağlanarak doğal yapıştırıcı görevi gören miselyum biyokompozitten üretilen ürünler, Eskişehir'deki festivalde tanıtıldı.

        Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Sosyal Girişimcilik Festivali’nde ürünlerini sergileyen firma, 2020 yılında kuruldu.

        AR-GE çalışmalarının ardından yüzde 100 dönüştürülebilir miselyum biyokompozit ürünleri üreterek yaklaşık 6 ay önce satışına başlayan firma, ambalaj, paketleme, ev dekorasyonu ve endüstriyel tasarım ürünleriyle öne çıkıyor.

        Festivalde gazetecilere açıklama yapan AR-GE uzmanı Nurdan Alkan, üretilen yüzde 100 dönüştürülebilir ürünlerin henüz yeni olduğunu bildirdi.

        Alkan, festivale gelen ziyaretçilerin ürünlere ilgi gösterdiklerini ve bunların boyanabilir olup olmadığını merak ettiklerini anlattı.

        Üretim süreci hakkında bilgi veren Alkan, "Ürünlerimiz miselyum kompozitten yapılıyor. Yenilebilir mantarların kök kısımlarından ve tarımsal atıklardan oluşuyor. Bunların ham maddesini kalıplara koyduğumuzda 8 günlük sürede büyüyor. Sonrasında canlılığını öldürmek için fırınlama işleminden geçiriyoruz." dedi.

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