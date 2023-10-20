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        Eskişehir'de kamyon lastiği ve enerji nakil kablosu hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir iş yerinden kamyon lastiği ile enerji nakil kablosu çaldığı öne sürülen ve hırsızlık mallarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:00
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        Eskişehir'de kamyon lastiği ve enerji nakil kablosu hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir iş yerinden kamyon lastiği ile enerji nakil kablosu çaldığı öne sürülen ve hırsızlık mallarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Satılmışoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 155 bin lira olan 14 kamyon lastiği ile 40 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli ile lastikleri satın alan kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan kamyon lastikleri ve kablolar sahibine teslim edildi.

        Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "İş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Diğer şüpheli hakkında ise "Suç eşyasını satın almak" suçundan işlem başlatıldı.

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