Eskişehir'de aranan 11 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 262 personel, 3 çevik kuvvet ve bir özel harekat timinin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada, 3 bin 746 kişinin bilgileri sorgulandı.

Uygulamada, 11 şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı, 7 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Aramalarda, 2 şüpheliden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

86 umuma açık yeri denetleyen ekipler, bir işletmede mesul müdürün olmadığı tespit edilerek gerekli işlemleri uyguladı.

537 aracın kontrol edildiği uygulamada, 49 sürücüye 195 bin 416 lira cezai işlem yapıldı.