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        Eskişehir'de kaybolan kadın ekiplerin çalışması sonucu bulundu

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadına ekipler tarafından yapılan arama sonucu ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:04
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        Eskişehir'de kaybolan kadın ekiplerin çalışması sonucu bulundu
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadına ekipler tarafından yapılan arama sonucu ulaşıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Ayten K'ye (33) ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar ve AFAD koordinesinde AKUT, İHH, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı.

        Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu Ayten K, AFAD ekiplerince bulundu.

        Kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, yakınlarına teslim edildi.

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