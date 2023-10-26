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        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memuru sanığın yargılanmasına devam edildi

        Eskişehir'de zabıta memuru mesai arkadaşını silahla vurarak göğsünden ağır yaralayan sanığın yargılandığı ikinci duruşma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:59
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        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memuru sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Eskişehir'de zabıta memuru mesai arkadaşını silahla vurarak göğsünden ağır yaralayan sanığın yargılandığı ikinci duruşma yapıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Meriç S, olayda yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Önceki celsedeki savunmasında yaraladığı mesai arkadaşıyla arasında sorun bulunmadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü öne süren sanık Meriç S, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kasıtlı bir şey yapmadım tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

        Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında 27 Şubat'ta çıkan kavgada zabıta memuru Seyhan Ç. silahla yaralanmış, polis ekiplerince yakalanan Meriç S. tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Meriç S. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, şüpheli Meriç S'nin olay öncesindeki tehdit mesajları ve yanında silahla, çalıştığı karakola gelerek mesai arkadaşını yaralama, eyleminin tasarlandığını gösterdiği belirtilmişti.

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