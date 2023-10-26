Eskişehir'de giyim markasının çalışanları Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sarar Giyim firmasına ait fabrikada Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fabrikadaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar Özalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu özel zamanlarda, firmalarının da bu 100 yılın 80 senesine tanıklık etmiş bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulduğunda, bu topraklarda bir umut ışığının yandığını belirten Özalp, "Bu umut ışığı, bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi temel değerler etrafında birleşen bir milletin iradesiydi. O günlerden bugüne Türk milleti olarak bu değerlere olan bağlılığımız hiç eksilmedi, aksine katbekat güçlendi." dedi.

Özalp'in konuşmasının ardından kırmızı renkte tişört giyen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çalışanlar, bandonun çaldığı müziklere eşlik etti.

Programa, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile firma yetkilileri katıldı.