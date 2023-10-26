Eskişehir'de bu ay polis denetimlerinde 36 silah ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 33 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 33 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1-25 Ekim'de "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler denetimlerinde, 28 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 7 kesici delici alet, 12 şarjör ve 471 fişek ele geçirerek, şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.