Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde "Kültür ve İletişim Semineri" düzenlendi

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı tarafından "Kültür ve İletişim Semineri" verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Avcı, programda "kültür" kavramının kapsamına değindi.

Açıklamada seminerdeki konuşmalarına yer verilen Avcı, kültürün önceden sosyal bilimler alanında en çok tartışılan ve tanımı üretilen kavramlardan biri olduğunu belirtti.

Bu kavramın 300'den fazla tanımının yapıldığının altını çizen Avcı, şunları bildirdi:

"Bugün, bu sayı daha da arttı. O zamanlar popüler kültür araştırmaları yaygınlaşmamıştı, sosyal medya yoktu. Bu nedenle kültürün, şimdi herhalde binden fazla tanımı vardır. O gün de bugün de asgari bir zeminde buluşabiliriz. Kültür, insanın yapıp ettikleri, başardıkları, tabiata karşı yaptıkları ile tanımlanabilir. Kültür, insan başarılarıdır. Kültür tarihi veya kültürel araştırmalar alanında önce anlaşma eşiği bulmak lazım. Kültür ya da medeniyet, bir meydan okumadır. Doğanın yapısı sert ise toplum medeniyet yaratmak için sert bir meydan okuma gerçekleştirir. Yumuşak bir doğa varsa da bu, yumuşak bir meydan okuma olur."

Programın ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Avcı'ya plaket takdim etti.