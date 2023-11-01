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        Beylikovalı kick boksçu "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kick Boks Şampiyonası"nda birinci oldu

        Beylikovalı kick boksçu Nadime Berra Akyüz, Eskişehir Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kick Boks Şampiyonası'"nda şampiyon olarak madalya almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:24
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        Beylikovalı kick boksçu "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kick Boks Şampiyonası"nda birinci oldu
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        Beylikovalı kick boksçu Nadime Berra Akyüz, Eskişehir Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kick Boks Şampiyonası’"nda şampiyon olarak madalya almaya hak kazandı.

        Şampiyonaya Beylikova Mehmet Avdan İlkokulu'ndan katılan 3'üncü sınıf öğrencisi Nadime Berra Akyüz, 'Kick boks point fighting' kategorisinde ringe çıktı. Başarılı performanslarıyla dikkatleri çeken Akyüz, şampiyon olarak, birincilik madalyasını aldı.

        Genç kick boksçunun başarısıyla mutlu olan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, sporcuyu makamında misafir etti.

        Akyüz'ü tebrik ederek hediye takdim eden Başkan Alp, yaptığı açıklamada, "Beylikova'da modern kapalı spor salonumuz, 12 futbol halı saha, sentetik futbol çim sahalar, koşu ve spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzları ve her okulun bahçesinde halı saha, tenis kortu, voleybol sahaları yaptık. Bu sayede öğrencilerimizin spor yapma ve kendilerini geliştirmeleri içinde ücretsiz kurslar açtık. Şimdi de meyvelerini topluyoruz. Öğrencilerimize eğitimden spora her türlü desteği veriyoruz." dedi.

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