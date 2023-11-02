Eskişehir'de polis denetimlerinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Giriş: 02.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:35
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Kent genelinde denetimler gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 kesici alet, bir şarjör ile 220 fişek ele geçirdi.
Ekipler, tabancaların sahipleri hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yaptı.