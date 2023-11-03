Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı

        Eskişehir'de Beylikova Belediyesi yetkilileri, ilçede atıl durumda olan 4 milyon metrekare araziye hububat ekimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de Beylikova Belediyesi yetkilileri, ilçede atıl durumda olan 4 milyon metrekare araziye hububat ekimi yaptı.

        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, etkinlikte yaptığı konuşmada, yürüttükleri çalışmalar sonucu Beylikova Depolama ve Sulama Barajı'nın işletme haklarını aldıklarını söyledi.

        Barajdaki suyla ilçedeki arazileri sulu tarıma açmak istediklerini, şimdiden 23 milyon metrekare alanda sulu tarım yapıldığını belirten Alp, şunları kaydetti:

        "Porsuk Çayı'nın kışın boşa akan suyunu, belediyemize işletmesi devredilen Beylikova Depolama ve Sulama Barajı'nda biriktiriyoruz. 23 milyon metrekare kıraç araziyi sulu tarıma açtık. Arazinin tamamına yer altı sulama sistemi döşedik. Hepsine kartlı sayaçlar takıldı. Çiftçi, tarla başında modern şekilde sulamasını yapıyor. Burada katma değeri yüksek ürünlerin ekimi yapılıyor. Ciddi bir yatırım var. Çiftçinin geliri 5 kat arttı. Bu durum ülke ekonomisine de katkı sağladı. Gelinen nokta, burasının ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Programda, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de jandarmaya konuk olan öğrencilere eğitimli köpek "Atak" göster...
        Eskişehir'de jandarmaya konuk olan öğrencilere eğitimli köpek "Atak" göster...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Mer...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Mer...
        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasın...
        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasın...
        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi ha...
        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi ha...
        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı