Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı Eskişehir'de Beylikova Belediyesi yetkilileri, ilçede atıl durumda olan 4 milyon metrekare araziye hububat ekimi yaptı.

Eskişehir'de Beylikova Belediyesi yetkilileri, ilçede atıl durumda olan 4 milyon metrekare araziye hububat ekimi yaptı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, etkinlikte yaptığı konuşmada, yürüttükleri çalışmalar sonucu Beylikova Depolama ve Sulama Barajı'nın işletme haklarını aldıklarını söyledi.

Barajdaki suyla ilçedeki arazileri sulu tarıma açmak istediklerini, şimdiden 23 milyon metrekare alanda sulu tarım yapıldığını belirten Alp, şunları kaydetti:

"Porsuk Çayı'nın kışın boşa akan suyunu, belediyemize işletmesi devredilen Beylikova Depolama ve Sulama Barajı'nda biriktiriyoruz. 23 milyon metrekare kıraç araziyi sulu tarıma açtık. Arazinin tamamına yer altı sulama sistemi döşedik. Hepsine kartlı sayaçlar takıldı. Çiftçi, tarla başında modern şekilde sulamasını yapıyor. Burada katma değeri yüksek ürünlerin ekimi yapılıyor. Ciddi bir yatırım var. Çiftçinin geliri 5 kat arttı. Bu durum ülke ekonomisine de katkı sağladı. Gelinen nokta, burasının ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Programda, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de yer aldı.