Eskişehir'de parkta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında parkta çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili davada 7 sanıktan ikisi 18'er, ikisi 12'şer yıl, biri 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında parkta çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili davada 7 sanıktan ikisi 18'er, ikisi 12'şer yıl, biri 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan E. (36) ve Birdal E. (42) ile tutuksuz yargılanan Hüseyin C. (35), Alaaddin T. (59), Ali E. ve Bircan E. (45) ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Serdar E. (43) ise duruşmaya gelmedi.

Karar öncesi son savunmalarını yapan sanıklardan Adnan E, maktul Hüseyin Koç'un, olay öncesi sosyal medya üzerinden yakınlarına hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu belirten Adnan E, "O, sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken, haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi? Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofreni hastası olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin abiyi öldürmek istemedik. Önceki hakaretlerinde de hiçbir şey yapmamıştık." diye konuştu.

Birdal E. de Koç'u eskiden tanıdığını, aralarında herhangi bir sorun olmadığını dile getirerek, "Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parktaki olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise tüm sanıkların "kasten öldürme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adnan E. ile Birdal E'yi "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hüseyin C. ve Serdar E'yi bu suça yardım ettikleri gerekçesiyle 12'şer yıl, Alaaddin T'yi "suçluyu kayırma"dan 5 ay hapisle cezalandıran heyet, Ali E. ve Bircan E'nin ise beraatine hükmetti.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 2022 yılının ağustos ayında bir parkta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Koç (44) öldürülmüştü.

Kavgaya karışan Birdal E, Hüseyin C, Adnan E. ve Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T, Ali E. ve Bircan E. gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Adnan E. ve Birdal E. hakkında "kasten öldürme", diğer 5 sanık hakkında ise "kasten öldürme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılmıştı.