TEI çalışanları, Türk Kızılay Kan Bankası'na destekte bulundu
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'de (TEI), kan bağışı etkinliği düzenlendiği bildirildi.
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'de (TEI), kan bağışı etkinliği düzenlendiği bildirildi.
TEI'den yapılan açıklamaya göre, "Bir damla kan, bir can demektir" sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlediği kampanyaya çok sayıda çalışanın katıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışanların, TEI Eskişehir Yerleşkesi'ne gelen Kızılay aracındaki görevliler tarafından bilgilendirildiği ifade edilerek, "TEI çalışanları, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışı yaptılar. TEI, 2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol kapsamında düzenli olarak kan bağışı kampanyaları gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.
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