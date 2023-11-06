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        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyreden otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:24
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        Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyreden otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karadere Mahallesi'nde şehir merkezi istikametine seyreden Ö.A. (31) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan Y.D. (39) ve H.K. (34) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Y.D. ile H.K'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Ö.A'nın yapılan muayenede 1,38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücü Ö.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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