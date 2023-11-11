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        Depremzede besicilere esmer ırkı damızlık sığır desteği

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kalkınması için 500 esmer ırkı damızlık sığırla çiftçilere destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:17
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        Depremzede besicilere esmer ırkı damızlık sığır desteği
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        DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kalkınması için 500 esmer ırkı damızlık sığırla çiftçilere destek verecek.

        Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren işletmede, 10 bin 412 dekar alanda yürütülen tarımsal faaliyetin yanı sıra damızlık Arap atı, tiftik keçisi, Anadolu merinosu ırkı koyun ve esmer ırkı sığır yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Tarım İşletmesi, depremlerde Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı büyükbaş hayvanları telef olan Hataylı besicilere destek olmak için de çalışma başlattı.

        Yüksek verimli, sağlıklı, üstün vasıflı 500 esmer ırkı damızlık sığır, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yetkililerinden oluşan bir kurul tarafından seçilerek hazırlandı. Tırlarla 140'ı gönderilen büyükbaş hayvanlardan 360'ı da yıl sonuna kadar Hataylı çiftçilere ulaştırılacak.

        - "Yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

        Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, tesislerinde 1450 baş esmer ırkı sığırın bulunduğunu söyledi.

        Günlük 20 ila 25 ton süt üretimi yaptıklarına değinen Yılmaz, "Yılda 1300 buzağı burada dünyaya geliyor. İşletme faaliyetleri kapsamında yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu yıl ülkemizin birçok kentine damızlık hayvan gönderdik." diye konuştu.

        Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesindeki yetiştiriciler için büyükbaş damızlık hayvan temin edilmesi projesi doğrultusunda, işletmelerinden Hatay'a 500 baş esmer ırkı sığır gönderilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

        Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen bütün hayvanlar üstün vasıflı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hatay'a gönderilen hayvanlar, yüksek verimli, sağlıklı, üstün vasıflı damızlıktır. Bu hayvanlar iyi bakıldığında depremden zarar gören yetiştiricilere ekonomik olarak büyük katkı sağlayacaktır. Projenin amacına ulaşacağına eminiz. Bölge hayvancılığının kalkınmasına faydası olacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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