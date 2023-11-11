Eskişehir'de çimento tankerinin altında kalarak ölen kişinin kimliği belli oldu

Eskişehir'de çimento tankerinin altında kalarak hayatını kaybeden yayanın Selahattin Yiğit olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçerken Eskişehir-Alpu kara yolunun Alpu yönüne seyreden Y.S. idaresindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankerinin altında kalarak ölen kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin, 73 yaşındaki Selahattin Yiğit'e ait olduğu tespit edildi.

Tanker sürücüsü Y.S. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

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