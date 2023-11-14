MHP Tepebaşı İlçe Başkanlığından AFAD Eskişehir Müdürü Bayar'a ziyaret Eskişehir'de MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Faruk Duman ile beraberindekiler, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Bayar'a ziyarette bulundu.

Eskişehir'de MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Faruk Duman ile beraberindekiler, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Bayar'a ziyarette bulundu.

Partinin il başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette, Eskişehir'deki afet riskleri ile bu risklerin azaltılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Tepebaşı İlçe Başkan Vekili Ahmet Biricik, İçişleri Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yurt genelinde uygulanan "Afete Hazır Türkiye Projesi"nin, Eskişehir'de de hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Olası afetlerdeki can ve mal kayıplarının, vatandaşların bu konuya dair bilinçli olmasıyla azaltılabileceğinin altını çizen Biricik, şunları kaydetti:

"Bu amaçla afetlere karşı geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Afetlerin etkisini azaltmak, afet bilinci yüksek bireyler yetiştirmek, afete hazırlık kültürü kazandırmak, bireysel farkındalığı artırmak, yaşam ve çalışma alanlarındaki önlemleri belirlemek, afet öncesi, esnası ve sonrasında doğru davranış biçimlerini geliştirmek ve uygulamak amacıyla verilecek eğitimlerin önemi gözardı edilemez. AFAD İl Müdürümüz Bayar ile yaptığımız görüşme neticesinde partililerimize yönelik bir eğitim planlaması yaptık ve gönüllü AFAD ekiplerini artırmak adına bir arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik."