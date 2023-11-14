Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

        Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel'in (8) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Baba ve kızının cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        - Ölen sürücünün "dana dili" ile tehdit davasında hapis cezası aldığı ortaya çıktı

        Öte yandan, kazada ölen pikap sürücüsü Mustafa Yücel'in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası aldığı öğrenildi.

        Mustafa Yücel, Prof. Dr. Şenol'a yönelik 29 Temmuz 2022'deki gerçekleştirdiği eylem nedeniyle "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükümle birlikte Yücel'in tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, "bulunduğu il sınırını terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşının...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşının...
        Kızı öldürülen acılı babadan KADES önerisi
        Kızı öldürülen acılı babadan KADES önerisi
        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü
        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü
        Çifteler'de Bremen Müzikali gerçekleştirildi
        Çifteler'de Bremen Müzikali gerçekleştirildi
        Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öl...
        Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öl...
        MHP Tepebaşı İlçe Başkanlığından AFAD Eskişehir Müdürü Bayar'a ziyaret
        MHP Tepebaşı İlçe Başkanlığından AFAD Eskişehir Müdürü Bayar'a ziyaret