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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:38
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tepebaşı ilçesinde 2 şüphelinin kaçak elektronik sigara satışına yönelik hazırlık yaptığı bilgisini aldı.

        Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerince şüphelilerin aracında yapılan aramada 55 kaçak elektronik sigara ile 110 paket çeşitli markalardan sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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