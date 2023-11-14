Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tepebaşı ilçesinde 2 şüphelinin kaçak elektronik sigara satışına yönelik hazırlık yaptığı bilgisini aldı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerince şüphelilerin aracında yapılan aramada 55 kaçak elektronik sigara ile 110 paket çeşitli markalardan sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.