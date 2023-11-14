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        Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitiren baba kızın cenazeleri toprağa verildi

        Eskişehir'de, kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpmasıyla hayatını kaybeden baba Mustafa Yücel (40) ile kızı Nisa Yücel (8) için cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:00
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        Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitiren baba kızın cenazeleri toprağa verildi
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        Eskişehir'de, kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpmasıyla hayatını kaybeden baba Mustafa Yücel (40) ile kızı Nisa Yücel (8) için cenaze töreni düzenlendi.

        Yenidoğan Camisi'ndeki törene Mustafa Yücel'in eşi Firdevs Yücel ile ailenin yakınları katıldı.

        Baba kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki ekskavatöre çarpmış, Mustafa Yücel ile kızı Nisa Yücel hayatını kaybetmişti.

        Yaralanan eş Firdevs Yücel ile çiftin diğer kızları Sena Yücel ise Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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