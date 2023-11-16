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        Eskişehir'de şiddetle sivil mücadele ve insan haklarına yönelik panel düzenlendi

        Eskişehir'de, "Yeni Yüzyılda İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Seferberliği Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:15
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        Eskişehir'de şiddetle sivil mücadele ve insan haklarına yönelik panel düzenlendi
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        Eskişehir'de, "Yeni Yüzyılda İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Seferberliği Paneli" gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfınca düzenlenen programda, HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak, Başkan Vekili Gül Sultan Özeren ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurten Sargın konuşmacı olarak yer aldı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, insan haklarının binlerce yıldır gelişen süreç sonucu ortaya çıktığını söyledi.

        Bu hakların insanların doğuştan sahip olduğu, devredilemez haklar olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

        "İnsan hakları, bu sürece gelmesi bakımından baktığımızda oldukça önemli aşamalardan geçmiştir. Uluslararası kayıtlara baktığımızda, 1215'te Magna Carta'dan başlayan süreç 1789'daki Fransız İhtilali ile, daha sonraki süreçlerde de dünya genelinde yaşanan birçok savaş ve insan hakları ihlallerinin sonucu Birleşmiş Milletlerin bu alanda çalışma yapılması konusundaki hassasiyetleri çerçevesinde 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş ve tüm insanlığa bir çağrıda bulunulmuştur. Avrupa Birliği süreci içinde baktığımızda ise 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin taslağı hazırlanmış, 1953 yılında da yürürlüğe girmiştir."

        Vali Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu anlamdaki en temel belgelerden biri olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin bu sözleşmeye 1987 yılında bireysel başvuru hakkı kazandığını anımsatan Aksoy, "Türkiye, 1990'da da yargı yetkisini tanıyan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizde de insan haklarının gelişmesi ve korunması bakımından önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1995 yılından sonra insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından devletin bütün kurumlarında önemli çalışmalar ortaya konmuştur." dedi.

        Vali Aksoy'un ardından Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ile HEGEM Vakfı Başkan Vekili Gül Sultan Özeren de birer konuşma yaptı.

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ile İl Müftüsü Bekir Gerek de katıldı.

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