Mihalgazi'de vatandaşlara reflektör dağıtıldı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör verildi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör verildi.
Sakarıılıca Mahallesi Muhtarlığınca traktör römorklarına takılması için dağıtılan reflektörler sayesinde, trafik kazalarının önlenmesi ile trafik kurallarına uygun nakliye yapılabilmesi hedefleniyor.
Konuya ilişkin bilgi veren Muhtar Ali Akın, çalışmayla sürücülerin can ve mal güvenliklerine bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini ifade ederek, reflektörlerini alan vatandaşlara "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.