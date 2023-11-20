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        Mihalgazi'de vatandaşlara reflektör dağıtıldı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:03
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        Mihalgazi'de vatandaşlara reflektör dağıtıldı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca Mahallesi'nde 80 vatandaşa ücretsiz reflektör verildi.

        Sakarıılıca Mahallesi Muhtarlığınca traktör römorklarına takılması için dağıtılan reflektörler sayesinde, trafik kazalarının önlenmesi ile trafik kurallarına uygun nakliye yapılabilmesi hedefleniyor.

        Konuya ilişkin bilgi veren Muhtar Ali Akın, çalışmayla sürücülerin can ve mal güvenliklerine bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini ifade ederek, reflektörlerini alan vatandaşlara "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

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