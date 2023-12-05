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        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi

        Eskişehir'de yaklaşık 6 ay önce bir gencin kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile oğlunun tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:50
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        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi
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        Eskişehir'de yaklaşık 6 ay önce bir gencin kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile oğlunun tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ve babası Erol A. (54) ile maktul Suat Akarsu'nun (24) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık Aykut A. duruşmadaki ifadesinde, olay günü Alpu ilçesine bağlı kırsal Gündüzler Mahallesi'nde maktul Suat Akarsu ile alkol aldıklarını ve alkolün etkisinin geçmesini bekleyip gece şehir merkezine doğru yola çıktıklarını söyledi.

        Olaydan birkaç gün önce maktul Suat Akarsu ile sanık Erol A'nın büyük oğlu Aytaç A. arasında şakayla karışık küfürleşme olduğunu kaydeden Aykut A, "Aytaç'ın küfürleri Suat'ın zoruna gitmiş. Biz yoldayken Suat konuyu açtı. Sonrasında Aytaç'ı telefonla aradı. Telefonda karşılıklı küfürleştiler. Şehir merkezine döndük ve her zaman oturduğumuz kahvehaneye oturduk. Maktul Suat, 'Aytaç'ın babasının yanına gidelim, konuşalım ve olayı tatlıya bağlayalım' dedi. Ev kahvehaneye yakındı ve biz de kalkıp gittik. Suat zili çaldı, ben de seslendim ama çıkan olmadı. Tam evin oradan ayrılacakken sanıklar Erol ve oğlu Emir Efe arkamızdan Suat'a saldırdılar. Ben araya girdim. Sanık Erol ve maktul Suat'ın ellerinde bıçak görmedim. Emir'in elinde bıçak vardı. Bıçakla Suat'a vurdu. Ben araya girerken bana da bıçakla vurdu." diye konuştu.

        Tanık Aykut A'nın ifadesinin ardından maktul Suat Akarsu'nun babası Erol Akarsu, öfkelenerek sanık Erol A'ya parmak salladı ve hakaret etti. Bunun üzerine duruşma salonunda izleyici olarak bulunan taraf yakınları arasında tartışma yaşandı.

        Polisin müdahalesiyle taraflar salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı maktulün babası Erol Akarsu'yu uyarmasının ardından sanıkların komşuları olan 4 tanık dinlendi.

        Tanık ifadelerinin ardından söz verilen maktulün babası Erol Akarsu, "Her şey ortada. Sanık Erol A. benim 40 yıllık arkadaşım. Oğluma nasıl kıydı, bilmiyorum. Evlerimizin arası 100 metre. Onun oğlu bana bir hatayla gelseydi, ben böyle yapmazdım. Oğlumu kasıtlı şekilde öldürmüşler. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

        - "Bıçağı öldürme ya da yaralama kastıyla savurmadım"

        Sanık Emir Efe A. savunmasında, yaşadıklarının kolay olmadığını ifade etti.

        "O durumda kim olsa aynı şeyi yapardı." diyen Emir Efe A, "Ben kendimi, babamı ve hanemi korudum. Hane demek namus demek, baba demek de namus demektir. Öldürme kastım yoktu. Tanık Aykut A. da olayları olduğu gibi anlatmadı. Ben yaralandıktan sonra kendimi ve babamı korumak için belimdeki bıçağı çıkardım. Bıçağı öldürme ya da yaralama kastıyla savurmadım." dedi.

        Sanık Erol A. da önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve tanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.

        - Olay

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 12 Haziran'da Suat Akarsu ile Emir Efe A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis, Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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