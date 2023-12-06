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        Eskişehir'de sis etkili oldu

        Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:24
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        Eskişehir'de sis etkili oldu
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        Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Sis bulutuyla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntü oluştu.

        Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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