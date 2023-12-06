Eskişehir'de sis etkili oldu

Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Sis bulutuyla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntü oluştu.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.

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