Mihalgazi'de sis etkili oldu

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İlçenin simgesi Bozaniç Kayası ve tarihi Mihal Gazi Merkez Camisi sisle kaplandı.

Bazı vatandaşlar, sisler arasındaki ilçenin simge yerlerini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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