Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir ayda 118 iş yerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı

        Eskişehir'de, iş yerlerinde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir ayda 118 iş yerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, iş yerlerinde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-29 Aralık 2023'te Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığına yönelik 91 firmada 1399 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında ise 27 firmada 135 ürün denetlendi.

        Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için 47 bin 985 lira idari para cezası uygulandı.

        Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de 'yılbaşı' coşkusu
        Eskişehir'de 'yılbaşı' coşkusu
        Eskişehir Valisi Aksoy, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret...
        Eskişehir Valisi Aksoy, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        BBP Eskişehir İl Başkanlığına atanan Taha Baksan görevi devraldı
        BBP Eskişehir İl Başkanlığına atanan Taha Baksan görevi devraldı
        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu