Eskişehir'de asayiş Eskişehir'de, geçen aralık ayında polis ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde, 62 bin 471 araç ve sürücü denetlendi.

Eskişehir'de, geçen aralık ayında polis ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde, 62 bin 471 araç ve sürücü denetlendi.

Aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 34 bin 628 araç sorgulandı. 360 araç trafikten menedildi ve 17 milyon 680 bin lira trafik cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından ise 27 bin 843 araç sorgulandı. 180 araç trafikten menedildi, 32 milyon 860 bin 596 lira idari trafik cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde, 30 bin 161 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 1555 sürücüye 2 milyon 581 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

253 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 28 sürücünün belgesi geri alındı. 336 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

- Polis ekiplerinden abart egzozlu araçlara denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık-2 Ocak'ta abart egzozlu araç ve hatalı park etme konularında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden toplam 18 bin 631 lira para cezası kesildi.

132 aracın sürücülerine "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak"tan 57 bin 552 lira, 2 bin 708 sürücüye ise "taşıt yolu üzerinde park ihlali" yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 294 bin lira cezai işlem uygulandı.