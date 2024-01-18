Eskişehir'de kamyonla çarpışarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de kamyonla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Alpu kara yolunda seyreden M.Z.T. idaresindeki 26 AHE 105 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden H.M.P. yönetimindeki 26 ACS 519 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle M.Z.T. kontrolündeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü M.Z.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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