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        Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşu eğlence mekanlarının güvenlik görevlileri arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı kavga nedeniyle gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:12
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        Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşu eğlence mekanlarının güvenlik görevlileri arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı kavga nedeniyle gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda yan yana çalışan iki eğlence mekanının güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavganın taraflarından M.A.T. silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın şüphelilerinin O.A, M.Ç.A, M.U.B, A.C.D, A.B, A.Ç, C.T, K.U, O.B, Y.E, H.Ö, T.A.Y, A.P, M.S.E. ve C.C.B.U. olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerden M.U.B'nin ayrıca iki ayrı suçtan toplam 10 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan A.C.D, A.B, A.Ç. ve M.U.B. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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