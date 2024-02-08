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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:39
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 şüphelinin İstanbul'dan Eskişehir'e satmak için uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşıldı.

        Ekipler tarafından şüphelilerin aracında yapılan aramada, 159 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        - Polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 97 personel ve 19 ekibin katılımıyla 4 ayrı noktada sabit yol uygulaması ile il genelindeki parklar, caddeler ve ara sokaklarda huzur uygulaması yapıldı.

        950 kişinin Genel Bilgi Taraması kontrolünü yapan ekipler, 1 şüpheli hakkında arama kararının bulunduğunu, 2 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğunu tespit etti.

        Çalışmalarda, ruhsatsız av tüfeği, 19 dolu kartuş, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 bıçak, kuru sıkıdan bozma tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        264 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 10 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 25 bin 855 lira cezai işlem uygulandı.

        - Arama kararı bulunan 109 kişi yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 30 Ocak-6 Şubat tarihlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 41, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranması bulunan 1, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 ve 10 yıl ve üzeri aranan ise 2 şüpheli yakalandı.

        72 farklı suçtan aranan 109 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 46'sının hükümlü, 63'ünün de ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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