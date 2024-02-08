Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 şüphelinin İstanbul'dan Eskişehir'e satmak için uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüphelilerin aracında yapılan aramada, 159 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 97 personel ve 19 ekibin katılımıyla 4 ayrı noktada sabit yol uygulaması ile il genelindeki parklar, caddeler ve ara sokaklarda huzur uygulaması yapıldı.

950 kişinin Genel Bilgi Taraması kontrolünü yapan ekipler, 1 şüpheli hakkında arama kararının bulunduğunu, 2 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğunu tespit etti.

Çalışmalarda, ruhsatsız av tüfeği, 19 dolu kartuş, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 bıçak, kuru sıkıdan bozma tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

264 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 10 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 25 bin 855 lira cezai işlem uygulandı.

- Arama kararı bulunan 109 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 30 Ocak-6 Şubat tarihlerinde denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 41, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranması bulunan 1, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 ve 10 yıl ve üzeri aranan ise 2 şüpheli yakalandı.

72 farklı suçtan aranan 109 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 46'sının hükümlü, 63'ünün de ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.