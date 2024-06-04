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        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:57
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        Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

        Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

        Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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