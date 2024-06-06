Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bu kişilerin üzerindeki aramada, 230 gram esrar, 100 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda şüpheliler E.K. ile E.E. gözaltına alındı.

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