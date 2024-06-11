ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi

Orman yüksek mühendisi Emir Özay'ın anlatımı ve sunumuyla, ESOGÜ akademik kadrosu ve öğrencilere yönelik Türkiye'de yaşayan büyük memeli yaban hayvanları fotoğraf ve videolarla tanıtıldı.

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