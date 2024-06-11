ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde yaban hayatı konulu panel gerçekleştirildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde yaban hayatı konulu panel gerçekleştirildi.
Orman yüksek mühendisi Emir Özay'ın anlatımı ve sunumuyla, ESOGÜ akademik kadrosu ve öğrencilere yönelik Türkiye'de yaşayan büyük memeli yaban hayvanları fotoğraf ve videolarla tanıtıldı.
Panel sonunda ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Özay'a teşekkür plaketi takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.