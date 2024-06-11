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        ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde yaban hayatı konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:18
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        ESOGÜ'de Yaban Hayatı Paneli düzenlendi
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde yaban hayatı konulu panel gerçekleştirildi.

        Orman yüksek mühendisi Emir Özay'ın anlatımı ve sunumuyla, ESOGÜ akademik kadrosu ve öğrencilere yönelik Türkiye'de yaşayan büyük memeli yaban hayvanları fotoğraf ve videolarla tanıtıldı.

        Panel sonunda ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Özay'a teşekkür plaketi takdim etti.

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