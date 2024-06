Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, çocuklarının eğitiminden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını sağlamak, onlara hayat boyu sahip çıkmak, korumak ve kollamak amacıyla canla başla mücadele veren babaların, evlatlanı geleceğe hazırlarken çocuklarına öğrettikleri milli ve manevi değerlerle toplumun geleceğine de yön verdiğini belirtti.

Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların bu özellikleriyle her türlü övgü, sevgi ve saygıyı hak ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: