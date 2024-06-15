Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, çocuklarının eğitiminden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını sağlamak, onlara hayat boyu sahip çıkmak, korumak ve kollamak amacıyla canla başla mücadele veren babaların, evlatlanı geleceğe hazırlarken çocuklarına öğrettikleri milli ve manevi değerlerle toplumun geleceğine de yön verdiğini belirtti.

        Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların bu özellikleriyle her türlü övgü, sevgi ve saygıyı hak ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, gönlünü hoş tutmak, merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Babalarımız, annelerimiz ile hayat boyu yanımızdaki en büyük destekçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete irtihal eden tüm babalarımıza da rahmet diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programın...
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gös...
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gös...
        Babasının öldürdüğü Merve ve 7 yaşındaki oğlu tek tabuta konuldu, yan yana...
        Babasının öldürdüğü Merve ve 7 yaşındaki oğlu tek tabuta konuldu, yan yana...
        Eskişehir'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
        Eskişehir'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları