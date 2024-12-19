Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Turizm Fakültesi 6. Kariyer Günü'nde öğrenciler, yeme içme sektöründen firma temsilcileriyle buluştu.

Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan öğrenciler, işletmeler tarafından açılan masa ve seminerlerde işverenlerle görüşme imkanı buldu.

Fakültenin 2017 yılı mezunu Michelin Yeşil Yıldız Ödülü sahibi genç şef Buğra Özdemir de etkinliğe katıldı. Farklı bölüm ve sınıflardan öğrencilerle görüşen Özdemir'e, Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz tarafıdan plaket verildi.

Buğra Özdemir, gazetecilere, okuluna ödüllü şef olarak gelmenin farklı bir duygu olduğunu söyledi: Etkinlik öncesi bazı öğrencilerin kendisine ulaştığını, onların sorularını yanıtlayacağını ifade eden Özdemir, "Benim zamanımda böyle organizasyonlar yoktu, staj yeri bulmakta zorlanıyorduk. Eskişehir'den geldiğimiz için staj ararken çok zorlanıyorduk, kendi çabamızla e-posta atarak, konuşmaya çalışarak bulmaya çalışıyorduk ancak bu kariyer günü sayesinde işletmelerin buraya gelip öğrencilerle sohbet edip staj imkanı sunması gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Özdemir, işletmesinin Michelin Rehberi'ne dahil edilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi. Bu ödülün şefler için çok önemli olduğunu anlatan Özdemir, "Bu ödülü almak her genç şeflerin hayalidir, üniversitedeyken benim de hayalimdi. Şu an Türkiye'de sadece İstanbul, Muğla ve İzmir'deki yerler bu listeye girebiliyor. Biz de bu yıl 5 Aralık'ta İstanbul Silivri'de bu ödüle layık görüldük." dedi.

- "Öğrencilere büyük katkı sağlayacak" Dekan Vekili Prof. Dr. Yılmaz da etkinliğin, öğrencilerin çabalarıyla organize edildiğini belirtti. Sektör temsilcileriyle öğrencileri buluşturmayı, staj ve iş imkanlarının konuşulmasını sağlamayı, okul sonrasında yardımcı olmayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti: