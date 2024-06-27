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        Eskişehir'de gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:17
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        Eskişehir'de gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki gümrük kaçağı cep telefonlarını satmak istediği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Çalışmada, zanlının çantasında 17 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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