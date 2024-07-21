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        Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları buluştu

        Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları Eskişehir'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:34
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        Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları buluştu
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        Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları Eskişehir'de bir araya geldi.

        İlk mezunlarını 1987 yılında veren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün o sene mezun olan öğrencileri ile 2024'te kep atma sevinci yaşayan öğrencileri, buluştu.

        Bir davet salonunda bir araya gelen 187 mezun, tecrübelerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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