Eskişehir'deki 3 üniversite "Tercihim Eskişehir" platformu ile adaylara ulaşıyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren 3 üniversite tarafından tercih yapacak adaylara yönelik hazırlanan "Tercihim Eskişehir" adlı çevrim içi platform tanıtıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Konukevi'ndeki tanıtım toplantısında, karar aşamasında tercih sürecini kolaylaştırmak ve gelecek planlamasına rehberlik etmek için "Tercihim Eskişehir" platformuyla üniversite adaylarının yanında olduklarını söyledi.

Kendini tanımanın tercihlerin başlangıç noktası olduğunu, hedeflerin aklın öncülüğünde analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, şunları dile getirdi:

"Tercihim Eskişehir platformu, doğru ve bilinçli bir tercihte bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Sizler başarılı olmanın yanı sıra mutlu da olmalısınız. Mutsuz, yaptığı işi ve ortamı beğenmeyen insanlardan başarılı işler çıkmıyor. Doğal olarak mutlu olacağınız mesleği seçmek üzere tercih yapmalısınız. Tutkulu olduğunuz alanı keşfetmek size başarının yanında mutluluğun da anahtarını verecektir. Üniversitenin yapması gereken güncel durumu yakalamak, geleceği tasarlamak ve öğrencileri de oraya hazırlamak olmalıdır. Eskişehir'deki 3 üniversitemiz bu konuda iyi durumda ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi için elinden geleni yapmaktadır. Sundukları kulüp faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları, hobilere özgü eğitimleriyle diplomanın yanında güzel bir öz geçmiş de hazırlamaktadır. Eskişehir sakinleri, işletmeleri, sanayileriyle öğrenciler için büyük bir sosyal ağ sunmaktadır."

- Bir üniversite şehri olarak Eskişehir'in avantajları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fuat Erdal da öğrencilerin tercih döneminde kaliteli eğitimin yanı sıra kaliteli şehirlere önem verdiğini belirtti. Tercihim Eskişehir platformuyla öğrencilik hayatı için en uygun şehrin Eskişehir olduğunu vurguladıklarını bildiren Erdal, "Platform, 'Neden Eskişehir?' sorusunun yanı sıra 'Neden bu bölüm?' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu platformla öğrencilerimiz bütün bölümleri tanıma fırsatı bulacak. Okumak istedikleri bölümü hem hocalarından hem de öğrencilerinden dinleyecekler." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, uluslararası nitelikte yüksek eğitim ortamı ve öğrencilere tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunulmasının Eskişehir'in tercih edilmesinde temel etken olduğunu vurguladı. Şehrin 3 üniversitesinin yakaladığı yetkin akademik kadro ve kaliteli eğitim seviyesinin öğrencilere parlak bir gelecek vadettiğini dile getiren Çolak, şunları kaydetti: "Başarılarıyla gurur duyduğumuz 3 üniversitemiz standartlarını kamu, sanayi, üniversite işbirliklerinin getirdiği imkanlar ve gelişen uluslararasılaşma ile desteklemektedir. Eskişehir'in 3 üniversitesi sosyal, kültürel, sanatsal imkanları ile fark yaratarak öğrencilere üniversiteli olduklarını hissettirmektedir. Üniversitelerimiz aynı zamanda çok sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu da ülkemiz öğrencilerine uluslararası öğrencilerimizle iletişim kurarak kendilerini pek çok yönden geliştirme imkanı sağlamaktadır."