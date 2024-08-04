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        Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:33
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        Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şadi Özcan (24) idaresindeki motosiklet, Eskişehir-Ankara kara yolunun Çandır Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Özcan'ın cenazesi, incelemenin ardından Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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