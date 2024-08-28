MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP İl Bakşanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Candemir'in, Bahçeli'ye el işçiliği ile özel olarak hazırlanan Alparslan Türkeş portesini hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen İl Başkanı Candemir, "Genel Başkanımız tüm hemşehrilerimize ve ülküdaşlarımıza selamlarını ilettiler. Genel Başkanımıza kabulleri için hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, sağlıkla geçen bir ömür temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.