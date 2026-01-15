Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kuyumcuya sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bozdurmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:56
        
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bozdurmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Arifiye Mahallesi İnci Sokak'taki bir kuyumcuya giden Ö.Ç, sahte olduğu öne sürülen 58 gram altını bozdurmak istedi.

        Kuyumcuda çalışanlar, altınların sahte olduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.Ç'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

