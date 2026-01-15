Eskişehir'de kuyumcuya sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bozdurmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı. Arifiye Mahallesi İnci Sokak'taki bir kuyumcuya giden Ö.Ç, sahte olduğu öne sürülen 58 gram altını bozdurmak istedi. Kuyumcuda çalışanlar, altınların sahte olduğu gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.Ç'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

