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        Eskişehir'in "Amazon" kadınları, dragon festivalinde ikinci şampiyonluğu istiyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:13
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        Eskişehir'in "Amazon" kadınları, dragon festivalinde ikinci şampiyonluğu istiyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kentte 16 kişiyle yola çıkıp kısa zamanda öğretmenden akademisyene, diş hekimden mühendise kadar farklı meslek gruplarından oluşan 52 kişilik kadroya ulaşan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, kostüm ve makyaj tasarımlarıyla katıldıkları yarışmalarda ilgi görüyor.

        Faaliyete geçtikleri 2019 yılından itibaren farklı şehirlerde düzenlenen Dragon Festivali, Cumhuriyet Kupası, Zafer Kupası, Rumkale ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı organizasyonlarında kürek çeken takım, "cesaret", "en iyi kostüm", "en iyi forma" gibi ödüllerin yanı sıra kadınlar kategorisinde de Bursa'da haziran ayında düzenlenen Dragon Cup yarışlarında birincilik elde etti.

        Kentin farklı noktalarında antrenman yapan Amazonlar, dragon botuyla uyumlu koşullar oluşturmak için yanlarında getirdikleri sopa, lastik ve kürek çekme aleti ergometre ile 21 Eylül'de İstanbul'daki Dragon Bot Yarışları Festivali'ne hazırlanıyor. Haftanın 2 günü antrenman yapmak için buluşan takım üyeleri, yeni şampiyonluk için ter döküyor.

        - Uzman: "Eşit şartlarda yarışmak çok hoşumuza gitti"

        Takım üyelerinden Çağrı Uzman, AA muhabirine, hazırlandıkları dragon bot yarışları sayesinde hem spor yaptıklarını hem de birlikte dayanışma duygularını güçlendirdiklerini dile getirdi.

        Düzenlenen birçok yarışmada genel kategoride yarıştıklarını, ilk defa bu sene Bursa'da gerçekleşen yarışlarda kadın kategorisi açtırdıklarını kaydeden Uzman, "Biz Türkiye'nin hem ilk kadın dragon yarışçıları hem de şampiyonu olduk. Bunun yanı sıra yarışlarda daha çok kadının mücadele ettiğini görmek ve eşit şartlarda yarışmak çok hoşumuza gitti. Enerjisi çok yüksek, pozitif ve güçlü bir takımız. Beraber kürek çekmek çok eğlenceli. Aynı zamanda hep beraber bir şey yapabilmek çok güzel." dedi.

        Uzman, imkanların kısıtlı olmasına rağmen yarışmalarda boy göstermek için büyük efor harcadıklarının altını çizdi.

        Bazı nedenlerden dolayı İstanbul'daki şampiyonaya karada hazırlandıklarını anlatan Uzman, şöyle konuştu:

        "Suda antrenman yapamadığımız için bize 'kırsalın kürekçileri' diyorlar. Yaz aylarında temizlik sopalarıyla, bantlarla birlikte parklarda, kış aylarında da spor salonlarında çalışıyoruz. Böylelikle kol kaslarımızı lastiklerle ve başka aletlerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Suyun basıncı ve direncini bu şekilde ayarlıyoruz. Aslında su antrenmanlarını yarışlara gidince yapma fırsatı buluyoruz. Orada takımlar henüz başlangıç çizgisine giderken, biz suya antrenman yapmak için çoktan girmiş oluyoruz. Böylelikle kendimizi de motive ediyoruz. Suda antrenman yapamadan bu yarışlara katılıyoruz ve başarı elde ediyoruz. Yarışlarda bize suda kaç antrenman yaptığımızı soruyorlar. Biz ise hiç yapmadığımızı ve yarışa bir nevi antrenman için geldiğimizi söylüyoruz."

        - Gündoğdu: "İş bölümümüz her zaman birlikte çalışmak üzerine kurulu"

        Takım üyelerinden Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin öğretim görevlilerinden Ezel Gündoğdu, kısıtlı imkanlara rağmen azimle çalıştıklarını dile getirdi.

        Ekiplerinde kazanmanın ikinci planda olduğunu dile getiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

        "Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı'nın sloganı, 'Kadınız, ayrımsız buradayız.' Söylediğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tüm yarışlarda kadınlar olarak ayrımsız orada olduğumuzu, bizim de spora dahil olduğumuzu, herhangi bir kural tanımadan burada yer alacağımızı ve bu kategorilerde birbirimize destek olacağımızı her zaman göstereceğiz. Sporda kadın temsili için bir aradayız. Dolayısıyla bizim buradaki iş bölümümüz her zaman birlikte çalışmak üzerine kurulu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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