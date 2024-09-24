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        Eskişehir'de telefondaki tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, telefonda tartıştıktan sonra buluştuğu arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:12
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        Eskişehir'de telefondaki tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, telefonda tartıştıktan sonra buluştuğu arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Zafer Gebrecioğlu (32) ile arkadaşı Burak G. (26) arasında 20 Eylül'deki telefon görüşmesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın ardından Burak G, yanına Mustafa Seçkin Ş'yi (31) alarak Gebrecioğlu ile konuşmak için Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlıkevler Sokağı'na gitti.

        Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burak G, yanında bulunan pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek yaraladıktan sonra motosikletle uzaklaştı. Mustafa Seçkin Ş. ise olay yerinde kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince kentteki bir hastaneye kaldırılan Gebrecioğlu, doktorların 3 gün süren çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından gözaltına alınan Burak G. ve Mustafa Seçkin Ş. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Burak G. tutuklandı, Mustafa Seçkin Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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