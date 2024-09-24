Eskişehir'de telefondaki tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan Burak G. ve Mustafa Seçkin Ş. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki bir hastaneye kaldırılan Gebrecioğlu, doktorların 3 gün süren çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burak G, yanında bulunan pompalı tüfekle Gebrecioğlu'na ateş ederek yaraladıktan sonra motosikletle uzaklaştı. Mustafa Seçkin Ş. ise olay yerinde kaldı.

Tartışmanın ardından Burak G, yanına Mustafa Seçkin Ş'yi (31) alarak Gebrecioğlu ile konuşmak için Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlıkevler Sokağı'na gitti.

Zafer Gebrecioğlu (32) ile arkadaşı Burak G. (26) arasında 20 Eylül'deki telefon görüşmesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

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