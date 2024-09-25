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        Eskişehir'de 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa 28 yıl 1,5 ay hapis

        Eskişehir'de, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın 28 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:06
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        Eskişehir'de 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa 28 yıl 1,5 ay hapis
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        Eskişehir'de, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın 28 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verildi.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 23 yaşındaki Ali Aksu'yu göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ahmet Tıkız (23) ile tutuksuz sanıklar Müjdat S, Kerem Ç, Batuhan U. ile taraf avukatları ve hayatını kaybeden Aksu'nun yakınları katıldı.

        Sanık Ahmet Tıkız duruşmadaki savunmasında, olay esnasında kasıtlı hareket etmediğini, bıçağı rastgele savurduğunu öne sürerek, Aksu'ya karşı bir husumetinin bulunmadığını ifade etti.

        Sanık Kerem Ç. ise olayın dağılması amacıyla kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığını dile getirerek, "Olayda kasıt yoktur. Maktulü tanımıyorum. Başsağlığı diliyorum." dedi.

        Sanık Müjdat S. de kimseyi kasten yaralamadığını iddia ederek, "Olay yerine tedbir amaçlı gittim. Kızım ve damadım için olay yerine gittim. Namus meselesi olduğu için tahrik altındaydım. Kamera görüntüleri damadımla kızımın olduğu yere ilişkindir. Asıl olay yerini göstermemektedir. Karşı taraftan kimseyi tanımıyorum. Ben damadım ve kızımı savunmak zorunda kaldım." dedi.

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Tıkız'a Aksu'ya yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, H.U'ya yönelik eylemi sebebiyle de "kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis verdi.

        Heyet sanıklardan Kerem Ç'ye "silahlı tehdit"ten 2 yıl 1 ay hapis verilmesine, Müjdat S'ye "yaralama", Batuhan U'ya da "hakaret" suçundan adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Aksu ailesinin avukatı Gencer Farmaka da Tıkız'a verilen cezaya bölge adliye mahkemesinde itiraz edeceklerini ifade etti.

        - Olay

        Geçen yıl ağustos ayında Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerine gitmek için fabrika servisi bekleyen iki grup arasında "yan bakma" meselesi iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Aksu, göğsünden bıçaklanarak yaralanmıştı.

        Aksu'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Olayın gerçekleştiği bölgeyi gören güvenlik kameralarına ait 50 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, Aksu'yu bıçaklayan zanlının Ahmet Tıkız (23) olduğunu belirlemişti.

        Ekipler, cinayet zanlısı Tıkız'ı aynı mahalledeki evinde yakalamış, olaya ilişkin diğer şüpheliler Batuhan U, Müjdat S, Kerem Ç, A.K, H.U, M.K, B.S. ve S.Ç. de gözaltına almıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Tıkız tutuklanmış, diğer 8'i serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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