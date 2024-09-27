Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesinin açtığı kız öğrenci misafirhanesiyle ilgili açıklama:

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin, su deposu yerinde inşa edilmiş 56 yıllık bir bina olduğunu belirterek, "Bu binayı kız evlatlarımıza reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesinin açtığı kız öğrenci misafirhanesiyle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin, su deposu yerinde inşa edilmiş 56 yıllık bir bina olduğunu belirterek, "Bu binayı kız evlatlarımıza reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi?" dedi.

        Albayrak, misafirhanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 25 yıldır popülizmle yönetildiğini söyledi.

        Misafirhane konusuna değinen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

        "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'nin günlerce reklamını yaptığı, sanki yüzlerce öğrencinin barınacağı yurt algısı verilen yaklaşık 30 kişilik Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin önündeyiz. Eskişehir gibi öğrenci kentinde gençlerimize reva görülen 1968 yılında yapılan bir su deposu yeridir. Gençlere verilen değer bu mudur? 56 yaşında olan bu binayı kız evlatlarımıza reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi? Takriben 10 milyar liralık bütçeye sahip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri popülizm ve reklam bol yaparak yürüyor."

        Albayrak, Eskişehir'de yaşayan biri olarak Büyükşehir Belediyesinin kentin hak ettiği çalışmaları yapmamasına üzüldüğünü belirtti.

        "Neden gerçekleri ortaya koymak, gerçek hizmetler yapmak yerine badana ve boyayla bu işi yapmaya çalışıyorlar?" diyen Albayrak, "Anlamak mümkün değil. Şu anda imar planlarında burası su deposu olarak görünüyor. 1968 yılında yapılan ve bu yıl Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi olarak açılan bu yerin Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak revizyonu yapıldı mı? Artık reklam yerine iş yapsınlar." diye konuştu.

        - "Hükümetimiz kentteki 20 binin üzerinde öğrencinin barınacağı yurtlar yaptı"

        Gürhan Albayrak, hükümetin Eskişehir'e yaptığı öğrenci yurdu yatırımlarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'de hükümetimiz yıllardan yurtlar yapıyor. 20 binin üzerinde yurt yaptık. Bunlarla birlikte geçen yıl hiçbir öğrencimiz barınma sıkıntısı çekmedi. Öğrencilerimiz barınması bizim için çok önemli. Eskişehir Teknik Üniversitesinin arkasında yapımı süren 1500 kişilik bir yurdumuz daha var. Bir kız öğrenci yurdu daha bitmek üzere. 3-4 ay içinde onun da teslimatı yapılacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Mera hayvancılığında et ve süt verimini artıran tuz çalısı Eskişehir'de üre...
        Mera hayvancılığında et ve süt verimini artıran tuz çalısı Eskişehir'de üre...
        İş insanına tehdit ve hakaret soruşturmasında 'sahte yazışma' iddiasıyla su...
        İş insanına tehdit ve hakaret soruşturmasında 'sahte yazışma' iddiasıyla su...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar'da ziyaretlerde bulundu
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti'den Odunpazarı Belediyesinin çöp toplama araçlarının Bilecik'e gön...
        AK Parti'den Odunpazarı Belediyesinin çöp toplama araçlarının Bilecik'e gön...
        Günyüzü ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Günyüzü ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden 1655 sürücüye ceza verildi
        Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden 1655 sürücüye ceza verildi